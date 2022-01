Alessandro Meluzzi, orrore contro Mario Draghi: Green pass e massoneria, la foto-choc

07 gennaio 2022 a

a

a

Alessandro Meluzzi contro Mario Draghi. L'ultima dello psichiatra è una foto che ritrae il premier e il ministro della Salute Roberto Speranza. Sopra l'invito: "Ciao, vieni a giocare con noi? Ti diamo il Green pass. Per sempre". Dall'immagine pubblicata su Twitter il riferimento sembra chiaro. In ogni caso per Meluzzi non è il primo rimprovero al governo. Qualche giorno fa lo psichiatra si era detto pronto a denunciare il governo: "Se mai accadesse che un mio paziente dovesse suicidarsi - cosa che ho sfiorato più volte con i miei assistiti in questi mesi - credo che dovrei denunciare il Governo per le sue misure, non solo per procurato allarme ma anche per istigazione al suicidio".

"Scabbia e altri parassiti", "Basta fandonie". Meluzzi delira sul vaccino, Brindisi lo distrugge: clamorosa rissa in tv

Meluzzi è noto per le sue posizioni. Secondo lui, infatti, il Covid è una "psico-info pandemia perché la prima cosa con cui dobbiamo misurarci è la totale sproporzione tra gli eventi biologici e gli effetti che questi hanno avuto sul piano giuridico, istituzionale, sociale, lavorativo e costituzionale".

"Vaccino siero genico"? Dopo le sparate, per Meluzzi finisce malissimo: fine corsa per il medico

Insomma, ancora una volta lo psichiatra punta il dito contro la certificazione verde. Ora, con il nuovo decreto, obbligatoria pressoché ovunque. Proprio il Green pass, che lo psichiatra non ha, ha causato a Meluzzi la sospensione dall'Ordine dei Medici di Torino.

"Un salto quantico per non diventare zombie e robot": vaccino, l'agghiacciante sparata di Alessandro Meluzzi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.