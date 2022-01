Diego Fusaro, "perché i padroni del capitalismo farmaceutico festeggiano": agghiacciante teoria del complotto sul vaccino

08 gennaio 2022 a

Più che propaganda no-vax, è una tempesta no-vax. Si parla di quanto accade sul profilo Twitter di Diego Fusaro, il filosofo in prima linea contro il vaccino, contro il green pass, contro il governo, contro Mario Draghi e, verrebbe da dire, contro il buonsenso.

Sempre pronto a fomentare teorie del complotto, ecco che nelle ultime ore si lancia ad affermare: "E i padroni del capitalismo farmaceutico festeggiano!". E perché mai? Presto detto: il là per simile sparata glielo dà un titolo del Corriere.it, rilanciato su Instagram, che recita: "Serviranno richiami vaccinali per sempre contro il Covid?", dove il "per sempre" è evidenziato in verde. Non un'asserzione, ma una domanda, un quesito a cui si cerca risposta. Ma Fusaro di dubbi non ne ha: "Festaggiano i padroni..." eccetera eccetera.

Dunque, in ordine sparso ma tutto nell'arco di pochi minuti, altre intemerate fusariane sul fine-emergenza-mai. "Mettetevelo bene in testa: non faranno finire l'emergenza, dacché, se finisse, si dovrebbe tornare allo Stato-secondo-Costituzione e alle libertà da esso garantite. L'emergenza perpetua, reale o narrata, è un preciso metodo di governo. È una riorganizzazione autoritaria globale", la spara grossissima fomentando ancora una volta tutti i complottisti d'Italia.

E ancora, altra perla: "Nemmeno col santissimo siero sempre laudando si esce dall'emergenza. Questa è l'evidenza degna di nota. L'emergenza perpetua è la nuova normalità, il nuovo metodo di governo impiegato dall'ordine neoliberale", conclude Diego Fusaro.

