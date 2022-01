No-vax, Agostino Miozzo-choc: "Per i cretini non vaccinati anche l'arresto". Robe che solo nelle Filippine...

08 gennaio 2022 a

a

a

Agostino Miozzo chiede misure più che drastiche. Oltre a essere a favore dell'obbligo vaccinale, l'ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico ha tirato in ballo la galera per coloro che non si vaccinano. Proprio così, raggiunto dal Corriere della Sera, Miozzo ha detto chiaro e tondo che "metterei l'obbligo assoluto totale, perché nell’emergenza in cui siamo non ci è permesso essere democratici". E tra le sanzioni a chi non lo rispetta "anche l’arresto". Roba da terzo mondo, insomma, per quanto qui si sia tutti a favore dell'obbligo vaccinale. Roba da Filippine, per fare un esempio, dove il dittatore-presidente Duterte ha imposto le manette per gli evasori del siero che escono dalle loro abitazioni.

"200-250mila contagi al giorno? Ecco cosa ci aspetta": Omicron, la clamorosa profezia di Matteo Bassetti

Altro che multa da 100 euro, secondo il medico bisogna fare di più, perché "grazie a chi vuole correre pericoli, e li fa correre agli altri, ci sono morti. Molti finiscono nelle terapie intensiva, dove un giorno di ricovero costa 1.500 euro. C'è chi ci rimane 20 giorni". Ecco allora un'altra proposta: "Si può partire da lì, con una sanzione equivalente a un giorno di terapia intensiva". E ancora, per rimarcare la sua posizione: "Come medico curerò sempre tutti, a ogni costo. Ma come protettore civile devo evidenziare che oggi il rischio di morire di infarto è più alto perché le terapie intensive sono bloccate da cretini che non sono vaccinati. Quindi una sanzione non sarebbe sbagliata".

Multe "una tantum". Vaccino obbligatorio per gli over 50, quello che non si sapeva. Chi rischia davvero

Intanto una buona notizia (se così la si vuole definire) arriva dalla variante Omicron, che è sì più contagiosa ma è anche meno grave. "Molti si infettano ma non si ammalano - testimonia Miozzo -. Voglio far notare che certamente è vero che i contagi sono in aumento, perché questa è una variante molto più infettiva, ma è altrettanto vero che i vaccinati sono in gran parte protetti dalla malattia grave e molti di loro accusano solamente sintomi lievi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.