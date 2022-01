Amanda Lear operata al cuore a 82 anni, ore di angoscia: la fotografia dall'ospedale

08 gennaio 2022 a

Amanda Lear è stata operata al cuore ed è in ospedale. Lo ha rivelato lei stessa sui social. Tantissimi le hanno mostrato affetto e le hanno augurato di rimettersi del tutto il prima possibile. Da quello che traspare dalla foto pubblicata, potrebbe essersi trattato di un intervento programmato. Nella foto postata su Instagram Amanda è nel letto dell’ospedale, ha ancora i tubicini della flebo attaccati al braccio ma sorride.

Nel messaggio su Instagram la Lear ha ammesso di essere felice di aver fatto questa operazione. Poi ha svelato che si è trattato di un intervento chirurgico al cuore e che tutto è andato bene: “Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan”. Tra i tanti commenti, arrivati in poco tempo, molti hanno espresso sollievo nel rivedere finalmente Amanda Lear su Instagram, dove da tempo mancava. Probabilmente anche per motivi di salute.

Amanda Lear è stata operata al cuore in una clinica in Svizzera, a Zurigo. Di recente è stata anche a Verissimo, ma anche nello studio di Silvia Toffanin non ha parlato di alcun problema di salute. L'artista ha sempre tenuto alla sua privacy e evidentemente anche in questo caso si è comportata di conseguenza.

