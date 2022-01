Controcorrente, Walter Ricciardi: "Da 600 fino a 3.600 euro". Chi non si vaccina? Come deve essere sanzionato

09 gennaio 2022 a

a

a

"Quale sarebbe stata una sanzione idonea per chi non si vaccina?": Veronica Gentili ha posto questa domanda a Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, a Controcorrente su Rete 4. A quel punto l'esperto ha fatto l'esempio dell'Austria: "Si parte da una base di 600 euro e nel momento in cui il soggetto non risolve la propria situazione arriva fino a 3.600 euro. La sanzione non deve essere una tantum, ma deve essere ripetuta finché non si sana la propria condizione".

Poi l'esempio della Grecia: "Il governo greco, con un minore potere d'acquisto, ha imposto la sanzione di 100 euro al mese fino a quando il soggetto non si vaccina. Questi sono due esempi che potrebbero essere presi di ispirazione". Sul modello Gran Bretagna, invece, che si basa sullo stop alle chiusure e su una scommessa incentrata tutta sulla vaccinazione, Ricciardi è stato molto chiaro: l'Italia farebbe bene a non seguire quell'esempio.

"I miei colleghi, quelli seri in Gran Bretagna, sono sempre stati critici nei confronti di un governo che ha sbagliato tutto fin dall'inizio - ha detto Ricciardi in maniera polemica -. Sono scettici che la situazione volga verso l'immunità di gregge, che probabilmente con questo virus è impossibile da avere".

