Mario Draghi, Travaglio pubblica questa foto: "Senza moglie e a fianco della starlette". Insinuazione piccantissima

Le elezioni per il Quirinale si avvicinano e Il Fatto Quotidiano non può che dedicare un'intera paginata ai due nomi sulla bocca di tutti: Silvio Berlusconi e Mario Draghi. Nostalgico come ben sappiamo di Giuseppe Conte, Marco Travaglio le prova tutte pur di infangare i due possibili candidati. E così il quotidiano attinge al passato: da una parte il leader di Forza Italia in compagnia di giovani e belle ragazze, dall'altra l'attuale premier in una foto di tanti anni fa.

Lo scatto mostra Draghi a fianco di Maria Concetta La Rosa, oggi conosciuta come Maria Monsè. La descrizione del Fatto è: "Rara immagine di Draghi con una donna diversa dalla moglie: lustri fa, dopo aver ricevuto un premio, si ritrovò a tavola con Maria Concetta La Rosa, starlette ormai matura che oggi bivacca tra i 'vip' del Grande Fratello".

La foto ha fatto molto scalpore, però l'ex banchiere non ha mai commentato l’episodio. Il presidente del Consiglio è infatti sposatissimo con Maria Serenella Cappello con la quale condivide due figli. Serenella e Draghi si sono conosciuti all'età di 19 anni. Lei, di origini nobili, è sempre stata lontana dai riflettori, preferendo la privacy delle mura di casa in Umbria.

