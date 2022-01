David Sassoli, "gravi complicanze al sistema immunitario": il dramma e il ricovero nascosto per settimane

10 gennaio 2022 a

David Sassoli è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. A renderlo noto è stato il suo portavoce, Roberto Cuillo: la notizia è trapelata solo dopo settimane, dato che il presidente del Parlamento europeo risulta ricoverato dallo scorso 26 dicembre. Il nuovo anno è quindi iniziato nel peggiore dei modi per Sassoli, che tra l’altro circa un mese fa aveva annunciato di voler rinunciare alla ricandidatura per la presidenza del Parlamento europeo.

Il ricovero si è reso necessario per il “sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente è stata cancellata”. Non è il primo problema di salute che tormenta Sassoli: lo scorso settembre era stato ricoverato a Strasburgo per una polmonite che però non era riconducibile al Covid. “Dopo le necessarie visite mediche - aveva comunicato sempre il portavoce Cuillo - gli è stata diagnosticata una polmonite ed è stato immediatamente curato”.

Sassoli era risultato sempre negativo al tampone, dunque la polmonite non sarebbe stata causata dal Covid. Poi a dicembre il presidente del Parlamento europeo aveva annunciato che non si ricandiderà: “Non voglio dividere la maggioranza europeista. Il mio mandato scadrà il 18 gennaio. Mi sento invece molto impegnato a rafforzare una coalizione che con popolari, liberali e noi socialisti ha consentito di ottenere risultati straordinari rispetto a una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti”.

