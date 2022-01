Maratona senza Mentana, clamoroso a La7. "Spero di essere degna": le parole di Alessandra Sardoni

10 gennaio 2022 a

Annunciata, attesa, proprio come il discorso di Mario Draghi. Ad essere annunciata e attesa era la nuova "maratonina" di Enrico Mentana, lo speciale del TgLa7, ovviamente su La7, tutto dedicato all'intervento del presidente del Consiglio. Il quale con cinque giorni di "ritardo" rispetto al varo dell'ultimo pacchetto-Covid ha deciso di parlare alla Nazione proprio di quelle misure.

Ma, forse, anche di altro. Ed è questa la ragione per cui l'intervento di Draghi è così atteso: stando a rumors e indiscrezioni potrebbe anche parlare di Quirinale, nel più clamoroso degli scenari rinunciando alla sua corsa per confermare la sua presenza a Palazzo Chigi sino al termine della legislatura, così come invocato da diversi leader politici, Matteo Salvini in primis. Un passo indietro di Draghi nella corsa quirinalizia blinderebbe il governo, al contrario una sua ascesa al Colle segnerebbe quasi con certezza l'apertura della crisi.

Ma torniamo alla "maratonina" di Mentana. Che si apre con un'enorme sorpresa: Mitraglietta non c'è, ma questo non lo aveva annunciato nessuno. Al suo posto ecco Alessandra Sardoni, che apre offrendo una parziale spiegazione dell'accaduto: "Buonasera a tutti. Come vedete sostituisco Enrico Mentana, spero degnamente. Il direttore è stato fermato dalle normative anti-Covid, che ovviamente rispettiamo". Dunque, la presentazione degli ospiti. Insomma, due le possibilità: Mitraglietta positivo al Covid oppure in isolamento per un contatto stretto. Considerate le parole della Sardoni, l'ipotesi più probabile sembra la seconda.

