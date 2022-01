Veronica Gentili? "Che donna...": clamorosa Rita Dalla Chiesa, parole pesantissime su lady Controcorrente

10 gennaio 2022 a

Da tempo, Veronica Gentili è sulla cresta dell'onda. Lanciata, anzi lanciatissima a Mediaset. L'ex attrice di teatro e firma del Fatto Quotidiano, infatti, vine proposta in diversi format del Biscione, in barba alle vecchie critiche rivolte a Silvio Berlusconi. Acqua passata, ora Cologno Monzese è casa sua.

Il suo ultimo programma è Controcorrente, con cui anima il dibattito politico nel weekend, il tutto in onda su Rete 4. Il tutto dopo le apparizioni a Stasera Italia e i format condotti durante l'estate. Poi c'è il suo seguitissimo profilo Instagram, sul quale la Gentili ama mostrarsi con un pizzico di malizia, insomma mettendo in mostra la sua indiscutibile bellezza. Ma questo è gossip, non c'entra nulla né con il giornalismo né con la televisione.

Ciò che al contrario non è gossip, è la presa di posizione dell'insospettabile Rita Dalla Chiesa, altro volto noto Mediaset, che su Twitter ha deciso di lanciarsi in un sentito elogio della collega. "Che brava Veronica Gentili. Brava, bella, tosta ed equilibrata. Una donna in gamba", la incorona la Gentili. Quest'ultima risponde: "Grazie mia cara Rita. Le tue parole mi fanno felice". E la Dalla Chiesa: "Adesso riposati un po'... Sei veramente in gamba", conclude ribadendo gli elogi. Un trionfo assoluto, per Veronica Gentili.

