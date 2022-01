Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti: "L'impegno di Draghi sul Covid vale per tutto l'anno o solo per 14 giorni?"

10 gennaio 2022 a

Lilli Gruber è tornata in onda su La7 con il suo Otto e Mezzo dopo il periodo di pausa dettato dalle festività di Natale e Capodanno. Puntata subito di peso, dato che coincide con la conferenza stampa di Mario Draghi. E di peso sono anche gli ospiti, con i direttori di Libero, Fatto Quotidiano e La Stampa che hanno discusso di quanto (non) emerso dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio. In particolare la Gruber è voluta partita dalle domande “non accettabili”.

Draghi ha infatti eluso qualsiasi tipo di quesito sul Quirinale e non ha voluto rispondere nemmeno a chi gli chiedeva che futuro vedeva per il governo. “Sull’emergenza Covid - è intervenuto Alessandro Sallusti - Draghi ha detto chiaramente che si fa come dice lui. Il famoso rischio calcolato, con le scuole aperte e tutto il resto. Tutte cose che noi di Libero condividiamo, però proprio su questo sarebbe interessante capire se questi impegni valgono per tutto l’anno o solo per i prossimi 15 giorni”.

Sallusti ha infatti sottolineato le conseguenze pesanti che potrebbe comportare un cambio alla presidenza del Consiglio: “Non è escluso che potrebbe essere adottata una diversa strategia nella lotta al Covid. Per questo Draghi dovrebbe dirci se ci sarà lui tra 15 giorni a Palazzo Chigi. La domanda era legittima e lui non ha voluto rispondere”.

