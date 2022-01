Sfregio a Sassoli morto, denuncia di Mentana: "Identificare questo essere ignobile". Chi è la bestia che rischia grossissimo

11 gennaio 2022 a

Lo sciacallaggio No vax non si placa nemmeno di fronte alle tragedie. David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, è morto questa notte a causa di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario, eppure i No vax danno la colpa al vaccino. In particolare, è un post vergognoso a scatenare l'ira di Enrico Mentana. "Sassoli, ma i vaccini non proteggevano da conseguenze gravi? Sono tanto felice", si legge nel cinguettio di un utente Twitter.

Immediata la replica del direttore del Tg di La7 che su Instagram si appella al colosso social: "Caro Twitter, cara polizia postale, mi aiutate a identificare questo ignobile essere, in modo da poterlo denunciare? Già che ci sei, caro Twitter, non sarebbe il caso di accompagnare all'uscita lui/lei e i 21 vigliacchi che hanno messo "mi piace"?". Sassoli era ricoverato da dicembre in una clinica. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza, al punto che tutti gli impegni del presidente dell'Europarlamento erano stati cancellati.

Ad annunciare la drammatica notizia il suo portavoce, Roberto Cuillo. Sassoli aveva twittato il proprio cordoglio per la morte della giornalista Silvia Tortora: "Una vita spesa per il garantismo, per la memoria del padre Enzo, vittima di malagiustizia, per un Paese più maturo e più civile". La scomparsa di Sassoli, nonostante nulla c'entri con il vaccino, è comunque riuscita a sollevare le più assurde teorie No vax, scatenando la rabbia di molti. Mentana compreso.

