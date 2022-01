David Sassoli, lo choc di Bruno Vespa: "Solo ieri pomeriggio...", la confessione del conduttore

11 gennaio 2022 a

Messaggi di cordoglio per la morte di David Sassoli arrivano anche da Bruno Vespa. Per il giornalista, nonché conduttore di Porta a Porta, la tragica notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. "Non avevo sentore che la sua malattia fosse così grave, tanto è vero che gli avevo inviato un messaggio whatsapp appena ieri pomeriggio... Non lo immaginavo e la notizia della sua scomparsa mi ha provocato un turbamento davvero molto forte".

Il presidente del Parlamento europeo è deceduto a causa di una grave complicanza determinata da una disfunzione del sistema immunitario. Una situazione apparsa abbastanza grave fin da subito e che lo aveva costretto a un ricovero a dicembre nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. Vespa ancora non crede a quanto diffuso dal portavoce di Sassoli, Roberto Cuillo: "Mi dispiace davvero per David - dice commosso all'Adnkronos - un uomo giovane, un giornalista che sapeva come 'entrare nelle case', una personalità con un futuro importante ancora davanti, che raccoglieva un apprezzamento unanime".

Il giornalista non può che spendere buone parole per il collega che in passato era stato conduttore del Tg1 prima di approdare a Bruxelles: "Arrivare alla presidenza del Parlamento Europeo, tra l'altro per la seconda volta di un italiano dopo Antonio Tajani, e soprattutto essere apprezzato in maniera bipartisan come dimostrano i cordogli di queste ore, evidentemente non è facile: e Sassoli ci è riuscito". Oltre ai messaggi di addio, però, la morte dell'europarlamentare ha scatenato la follia No vax. Alcuni account Twitter stanno facendo circolare la notizia che Sassoli sia morto dopo il vaccino, nulla di più falso.

