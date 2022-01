Lucia Annunziata, la pubblicità interrompe Mezz'ora in più: cosa va in onda, "forse Mieli..."

11 gennaio 2022 a

a

a

Singolare - secondo il Tempo - la frase pronunciata da Lucia Annunziata durante la sua trasmissione televisiva su Rai3 Mezz'ora in più in onda domenica pomeriggio: "Siamo diventati adulti, anche noi abbiamo la pubblicità". Una "roba da far rivoltare nella tomba Federico Fellini, che urlava non si interrompe un'emozione, protestando contro gli spot in mezzo ai film", scrive il quotidiano diretto da Franco Bechis.

Rissa Annunziata-Giuseppe Conte e le minacce di Casalino, terremoto a Rai 3: convocato Franco Di Mare

Al centro di Mezz'ora in più sono andati in onda spazi pubblicitari di una ditta di cucine, di un mucolitico, quindi uno spot aziendale Rai, poi la promozione di un prodotto per la pelle secca e, infine, Jack lo squartatore: un libro dedicato all'assassino seriale che terrorizzò Londra.

"Se non lo promuovono". Rai, la Annunziata si fa scappare il nome del prossimo presidente? Ecco chi è

Finita la pubblicità e tornati in studio gli spettatori hanno visto oltre a Lucia Annunzia, il suo ospite in studio, Paolo Mieli, Subito dopo Jack, ecco Paolo Mieli, definito dalla Annunziata come il suo "co-conduttore". "Chissà, forse gli spot sono merito suo...", conclude ironicamente il Tempo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.