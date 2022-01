Fuori dal Coro, Mario Giordano fa impazzire Mediaset: "Siamo carichi?". Delirio e urla selvagge, choc su Rete 4

12 gennaio 2022 a

Dopo il lungo stop di fine 2021, per le feste di Natale e Capodanno, ecco tornare in onda su Rete 4 Mario Giordano con il suo Fuori dal Coro. Prima dello stop erano circolate voci circa la volontà di Mediaset di sospendere a lungo, così come è accaduto, il format, considerato troppo "no-vax" e, forse, a tratti troppo sbracato e urlato. Insomma, stando ai rumors l'indicazione era chiara: abbassare i toni.

E secondo voi, Mario Giordano, li ha abbassati? Non proprio... Già, perché l'inizio della prima puntata del 2022 è uno strepitoso, urlatissimo e pischedelico show. "Donatoooo! Donaaaatoooo!", urla a tutto fiato a un centimetro dalla telecamera chiamando in causa l'ormai mitologico regista del programma. "In tanti in queste settimane mi hanno chiesto... ma tornate? Eccoci qui! E poi mi chiedevano: siete carichi? Eh eh, facciamoglielo vedere Donato, quanto siamo carichi...", premette Giordano.

E dunque via a uno stacchetto con dei figuranti che mettono in scena una sorta di haka, la danza tribale del popolo Maori resa celebre a livello mondiale dalla nazionale di Rugby della Nuova Zelanda, gli All Blacks. Haka alla quale, per inciso, prende parte anche lo stesso Giordano, in uno dei più grotteschi momenti di televisione della storia recente. Al termine della danza un grido lacerante, a tutti polmoni, quasi da lupo: "Aaaaahhhhooouuuuuh". Riprende il Mario Giordano-show...

