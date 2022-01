CartaBianca, cosa spunta alle spalle di Matteo Bassetti durante la diretta: il dettaglio che sconcerta

12 gennaio 2022 a

Negli ultimi giorni, per certo, il virologo che più sta facendo discutere è Matteo Bassetti. E l'esperto, direttore del reparto Malattie infettive del San Martino di Genova, era ospite in collegamento anche alla prima puntata del 2022 di CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. Ovviamente, nel talk-show, è stato dedicato ampio spazio all'emergenza-Covid, a Omicron, al vaccino e all'ultimo pacchetto di norme varato dal governo di Mario Draghi, quello che comprende anche l'obbligo vaccinale per gli over-50.

Bassetti fa discutere soprattutto per la sua ultima proposta: quella di abolire il bollettino quotidiano sull'emergenza coronavirus. Secondo lui, infatti, così non si fa altro che fomentare il terrore con dati che sono per molti versi sballati, fornendo al mondo interno l'immagine di un'Italia dove la pandemia sarebbe totalmente fuori controllo. L'idea, per inciso, è stata accolta con favore dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che ha ammesso di averla portata all'attenzione di Roberto Speranza. E ancora, Bassetti ha ribadito anche a CartaBianca come a suo giudizio l'obbligo vaccinale per gli over-50, ora, sia "totalmente inutile". Secondo l'esperto, infatti, semmai andava introdotto prima, non ora che in Italia è stato vaccinato il 90% della popolazione vaccinabile.

Insomma, il virologo fa discutere: eccentrico, prezzemolino con gusto (per sua stessa ammissione), sempre sotto ai riflettori. E così, ecco che i dettaglio non passano inosservati. Uno, in particolare, ha fatto impazzire i social durante la puntata di CartaBianca. In collegamento da casa, Bassetti alle sue spalle ha una libreria. E tra i vari oggetti che si possono scorgere, colpisce e strappa un sorriso il quadretto che ritrae lui e la sua intera famiglia in versione Simpson, tutti sul celebre divano su cui si concluda la sigla del cartoon più famoso di tutti i tempi.

