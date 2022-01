Guido Crosetto, disastro-green Pass: "Costretto ad anticipare il vaccino di due mesi per avere i miei diritti"

12 gennaio 2022 a

"Sono particolarmente irritato perché mi trovo senza green pass pur avendone diritto e quindi sono privato dei miei diritti costituzionali senza avere colpa": Guido Crosetto ha fatto questa denuncia a Omnibus, su La7. L'ex coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, poi, ha raccontato nel dettaglio la sua odissea: "Per qualche motivo due giorni fa il mio green pass ha smesso di funzionare e nessuno sa spiegarmi perché. Io ho fatto due vaccini e ho contratto la Delta e il fatto di essere stato infettato non mi permetterebbe di vaccinarmi prima dei 6 mesi. Ma lo anticiperò di 2 mesi, lo farò oggi, per avere il Green pass".

Crosetto ha spiegato di sentirsi costretto a farlo, pur essendogli stato addirittura sconsigliato: "Nonostante i medici mi sconsiglino di farlo perché è passato troppo poco tempo da quando ho contratto la Delta, devo farlo per recuperare i miei diritti civili, i miei diritti costituzionali, perché altrimenti non posso fare nulla". Senza il suo certificato - ha continuato - ha dovuto anche annullare viaggi in treno e in aereo. Ancora più assurdo che nessuno abbia saputo dargli una spiegazione.

L'ospite del talk, poi, ha fatto un discorso più generale: "Le scelte politiche, che non metto neanche in discussione, devono essere compatibili con la struttura burocratica e informatica di un Paese. Perché se io prendo delle decisioni indipendentemente dalla realtà di quello che succede nella vita dei cittadini, alla fine li metto davanti a un secondo inferno. Il primo è il Covid, il secondo è la burocrazia".

