Non è l'Arena, dopo l'orrore su David Sassoli torna in tv Francesca Donato: tam-tam, forse tra poche ore...

12 gennaio 2022 a

a

a

Tutto pronto per la prima puntata del nuovo anno di Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7. Questa sera, mercoledì 12 gennaio, si torna in onda. E la puntata, a pochi giorni dal via alle operazioni di voto per il Quirinale, si apre col botto: una lunga intervista a Matteo Renzi, uno che di intrighi politici e manovre di palazzo ne sa più (quasi) di chiunque altro. Insomma, un colloquio da non perdere.

GIletti tira fuori il nome del prossimo presidente della Repubblica? "In studio a La7...", voci clamorose

Poi la lunga pagina Covid, con un focus sulle nuove misure adottate del governo: se ne parlerà con Pierpaolo Sileri, Andrea Crisanti e Peter Gomez.

A ancora, la redazione di Non è l'Arena annuncia un lungo capitolo dedicato ancora al caso di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Mps morto suicida (?) in circostanze talmente misteriose che hanno spinto la procura a riaprire l'inchiesta sulla sua morte: in studio Carolina Orlandi, figlia di Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi e il giornalista Antonino Monteleone.

"Sta facendo di tutto per quell'intervista". Non è l'Arena, gira una voce clamorosa: sesso, droga e politica, un terremoto da Giletti?

E ancora, il dibattito su un'Italia spaccata tra vaccinati e non, con i no-vax che ci tengono sotto scacco al grido di "dittatura sanitaria". Quindi un focus sui green pass falsi. E in questo segmento di trasmissione, ecco che tornerà in studio anche Francesca Donato, l'europarlamentare simbolo del peggio del movimento no-vax. L'ultimo capitolo di questo peggio, lo ha scritto solo poche ore fa, a DiMartedì di Giovanni Floris, sempre su La7, dove ha accostato la morte di David Sassoli per problemi al sistema immunitario proprio al vaccino. Un punto su cui, si spera, sarà chiamata a chiarire e rettificare. In questo segmento di trasmissioni gli altri ospiti saranno Fabrizio Pregliasco, Sandra Amurri, Luca Telese, Alberto Contri e Giovanni Frajese, anticipa la redazione di Non è l'Arena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.