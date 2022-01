Matteo Bassetti, "quanti entrano in ospedale davvero col Covid": pericolosa farsa sul virus? Parole pesantissime

12 gennaio 2022 a

Matteo Bassetti è intervenuto in collegamento con Myrta Merlino a L’aria che tira per spiegare ancora meglio la sua “crociata” contro il bollettino quotidiano. Così com’è, l’aggiornamento rilasciato tutti i giorni dal ministero della Salute non fa altro che generare timore nella popolazione, senza spiegare bene i numeri che vengono dati. Per questo l’infettivologo del San Martino di Genova ha proposto di cambiare il bollettino: “Quello attuale aveva senso 700 giorni fa, oggi è anacronistico”.

“Avrebbe più senso avere un report settimanale con un numero di contagi medi - ha spiegato Bassetti - ma soprattutto sarebbe giusto avere un aggiornamento su quante persone entrano in ospedale a causa del Covid e quante invece entrano in ospedale per ragioni diverse e poi scoprono di essere positivi e asintomatici. Il 35-40 per cento dei ricoveri non risponde al criterio del Covid - ha assicurato l’infettivologo - così le Regioni finiranno in arancione, qualcuna magari addirittura in rosso, senza che ci sia un reale motivo”.

Quindi per Bassetti è arrivato il momento di “fare più i medici e meno i burocrati. Dare numeri così crea unicamente ansia nella gente. Sono numeri che da medico mi interessano poco, io voglio sapere su 200mila positivi quanti hanno i sintomi, dove sono, se sviluppano raffreddore o polmonite. Altrimenti giochiamo con i numeri”.

