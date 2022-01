Matteo Bassetti da brividi: "Ecco quando finirà la pandemia", la certezza dell'esperto. A meno che...

12 gennaio 2022 a

Covid, maledetto Covid. Ma la fine della pandemia sarebbe dietro l'angolo. Almeno secondo l'ultima profezia di Matteo Basseti. Il direttore del reparto Malattie Infettive al San Martino di Genova ha strofinato la sua proverbiale palla di vetro ospite in collegamento a Un giorno da pecora, il programma in onda su Rai Radio 1.

"La fine della pandemia? Già in primavera, tra aprile-maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori", ha assicurato Bassetti. E insomma, speriamo che non sbagli. Dunque, l'esperto ha aggiunto che "potremo togliere le mascherine, visto che credo che avremo il 95% di vaccinati". Finalmente buone notizie, o aspiranti tali.

E ancora, ha aggiunto: "Credo che in Italia oggi ci siano il 10-15 per cento di positivi, quindi circa dieci milioni di persone, ed entro la primavera più di un italiano su due sarà contagiato", il tutto a causa del rapido diffondersi della variante Omicron. E insomma, l'immunità di massa non è un miraggio.

Poi una previsione sull'andamento dei contagi: "Credo che in Italia oggi ci siano il 10-15 per cento di positivi, quindi circa dieci milioni di persone, ed entro la primavera più di un italiano su due sarà contagiato". Sulla questione della quarantena, ha chiosato: "È una stupidaggine per chi ha tre dosi di vaccino. Se avessi dovuta farla per ogni contatto avuto sarei dovuto rimanere in casa da febbraio scorso", conclude Matteo Bassetti, come sempre dritto al punto.

