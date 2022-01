Non è l'Arena, Andrea Crisanti umilia Matteo Bassetti: "Analfabeta di epidemiologia"

13 gennaio 2022 a

Il bollettino quotidiano col numero dei contagi serve davvero? Molti esperti si sono detti contrari a questo sistema di comunicazione, chiedendo piuttosto un report settimanale. Tra questi c'è l'infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti. Non è sulla stessa linea, invece, Andrea Crisanti. Che, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, ha spiegato perché sarebbe sbagliato fare a meno del bollettino: "Quando lei va in autostrada guarda l'indicatore di velocità per capire se va veloce o se sta in una situazione di pericolo o meno. La stessa cosa avviene per la pandemia".

Il docente di microbiologia dell'Università di Padova, poi, ha continuato con la sua spiegazione: "Nel cruscotto della pandemia ci sono il numero dei casi, l'incidenza e l'Rt. E il numero delle persone che vanno in ospedale e in rianimazione rappresenta l'effetto collaterale della diffusione del virus". Riferendosi alle parole di Bassetti, invece, è stato molto duro: "Questa dichiarazione è da analfabeti di epidemiologia".

Crisanti, infine, ha parlato anche dell'obbligo vaccinale per alcune categorie di persone, introdotto di recente dal governo per contrastare l'ondata che ci sta travolgendo. In particolare ha commentato: "Il vaccino agli over 50 per frenare l’andamento del contagio di questa ondata non serve a niente, il picco ci sarà la prossima settimana mentre per vaccinare tutti gli ultracinquantenni ci vorranno mesi. Non è una misura per combattere questa ondata, mi dà fastidio questa ipocrisia".

