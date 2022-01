Vaccino, Alessandro Meluzzi: "Enorme test di massa sulla popolazione mondiale", l'ultima agghiacciante sparata

13 gennaio 2022 a

a

a

E indovinate Alessandro Meluzzi oggi che fa? Presto detto: rilancia un po' di propaganda no-vax, quella della peggior risma, lunare e pericolosa, complottista fino al midollo. Già, il vaccino anti-Covid come un enorme test di massa sulla popolazione mondiale. E ancora, l'onnipresente teoria secondo la quale il vaccino modificherebbe il dna umano. Insomma, il peggio del peggio del peggior complottismo.

"Disturbi psicotici e conseguenze neurologiche, come ti riduce il vaccino": Meluzzi, un agghiacciante video-delirio

Ma tant'è, oggi Meluzzi sceglie ri rilanciare un improbabile "studio incubo di genetista tedesco su Science Direct", così spiega nel tweet in cui propone il link che riporta, appunto, al "studio-incubo". E nel pezzo si legge che il Covid e vaccini "modificano il dna umano". E ancora, si tratterebbe di "un enorme esperimento sulla popolazione".

"Grafene nel vaccino Pfizer, ecco le prove": Meluzzi e l'ultima frontiera del delirio, occhio a questo video | Guarda

E ancora, nel testo delirante si leggono frasi come la seguente: "La popolazione umana attualmente partecipa all’esposizione al DNA estraneo in un enorme esperimento. Dopo il completamento delle vaccinazioni in tutto il mondo, dovrebbe essere istituito un programma sentinella post-vaccinazione per monitorare l’esacerbazione di disturbi umani inaspettati, forse nuovi, negli individui vaccinati". E la frase di cui vi abbiamo appena dato conto, spiegano nell'articolo rappresenterebbe "le amare conclusioni dello studio di uno scienziato tedesco pubblicato di recente su Science Direct (Virus Research302(2021)198466) dal titolo inequivocabile “Vaccini Covid-19 basati sul vettore adenovirale e SARS-CoV-2 basati su mRNA: possibile integrazione nel genoma umano – I geni adenovirali sono espressi nei vaccini basati su vettori?”. Bene, il sipario su simile delirio può calare anche qui. Già dette fin troppe fesserie...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.