PiazzaPulita, profezia-horror di Massimo Galli su Omicron: "Non possiamo scrollarceli di dosso", cosa ci aspetta (davvero)

14 gennaio 2022 a

Come affrontare la variante Omicron? Il terrore serpeggiante e dilagante è giustificato? Oppure stiamo esagerando? Un tema molto dibattuto in questi ultimi giorni, un tema legato a doppio filo al bollettino quotidiano sull'emergenza-Covid, al centro di molteplici richieste di revisione, in un dibattito che polarizza come pochi altri.

E tutti questi argomenti vengono dibattuti a PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7, il tutto nella puntata di giovedì 13 gennaio, la prima dopo lo stop per le feste di Natale e Capodanno. Tra gli ospiti, in collegamento, l'immancabile Massimo Galli, l'esperto del Sacco di Milano che con Omicron ha fatto i conti da vicino: contagiato nonostante le tre dosi di vaccino, il tutto nei giorni delle feste. Galli non è stato ricoverato, ma ha trascorso qualche giorno a casa con sintomi importanti.

E, forse memore di quanto gli è appena accaduto, ecco che Massimo Galli si schiera sul fronte dell'ultra-prudenza. Interpellato da Formigli su Omicron, infatti, spiega: "Abbiamo una variante che ha completamente cambiato le carte in tavola e che si diffonderà ancora per un periodo significativo. E di fronte a questo, la cautela e la necessità di prendere provvedimenti per contenere non possiamo scrollarceli di dosso", taglia corto. Massimo Galli chiede ancora il pugno di ferro, profetizzando inoltre che dovremo fare i conti con l'ultima mutazione ancora a lungo, "per un periodo significativo", per dirla con le sue parole.

