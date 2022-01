Dritto e Rovescio, Cesara Buonamici e il dubbio su Anthony Fauci: Omicron, cosa proprio non torna

14 gennaio 2022 a

a

a

"La responsabilità degli italiani è stata altissima": Cesara Buonamici, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha detto la sua opinione sull'atteggiamento dei cittadini rispetto alla campagna vaccinale contro il Covid, parlando di una "risposta eccellente". Poi ha aggiunto: "Ogni vaccinato in più riduce la letalità di questo virus". La conduttrice del Tg5 ha sottolineato anche come questa dimensione sia nuova per tutti, non solo per l'Italia: "Siamo di fronte a una situazione nuova per il mondo. Ogni iniziativa ha le sue proteste, le sue controindicazioni".

"Lo avevo capito sin dal primo speciale": pandemi, l'inquietante sospetto della Buonamici

Poi, però, ha continuato: "Se il 90% degli italiani sopra i 12 anni è vaccinato ci sarà un motivo". La Buonamici si è detta anche piuttosto colpita dalle dichiarazioni e dalle previsioni del fisico Roberto Battiston: "Lui, a differenza di quello che dice Fauci negli Stati Uniti, prevede dalle sue analisi che il picco arriverà molto rapidamente. Sarà già la prossima settimana, il che significa che il calo della curva avverrà subito dopo. E quindi c'è un'accelerazione verso questa fase che tutti aspettiamo, l'endemizzazione del Covid".

Basandosi su quello che dicono gli esperti, insomma, l'auspicio della Buonamici è rappresentato dalla futura convivenza col virus: "Ci convivremo come si convive con l'influenza, col raffreddore e mille altre cose. Ma a tutto questo si arriva con la vaccinazione".

"Ma è vero che....". Cesara Buonamici si collega al Tg5 con Signorini: un caso a Mediaset, cala il gelo sul GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.