Charlene di Monaco, "tutta colpa dei figli". Il dramma intimo, che cosa ha rovinato la vita alla principessa

Il dramma di Charlene di Monaco, ancora ricoverata in una segreta clinica svizzera, potrebbe essere iniziato dal principe Alberto. O meglio, dai diversi figli avuti fuori dal matrimonio. Proprio lo scorso ottobre, prima che la principessa tornasse a casa dopo l'esilio in Sudafrica, è tornata alla carica una delle presunte figlie del principe, Mariza. La ragazza ha chiesto più volte il test del Dna, ma Alberto ha rifiutato appellandosi all'immunità regia, ovvero un diritto e una protezione giuridica garantita ai leader degli Stati monarchici costituzionali. Un fatto inusuale, visto che gli altri figli sono stati riconosciuti.

Eppure Mariza sarebbe nata nel 2005, proprio quando il principe già frequentava Charlene. Un fatto, secondo diversi rumors, che avrebbe debilitato ancora di più la principessa. "Tutto era opprimente, i pettegolezzi…troppe emozioni", aveva commentato lei stessa al Times. E che siano stati davvero i figli di Alberto la causa del tanto dolore di Charlene? A sentire Nicole Coste, la mamma di uno dei figli riconosciuti, sembrerebbe di sì.

"Durante il periodo del fidanzamento di [Charlene e Alberto] ho sperimentato cose che mi hanno allarmata e scioccata…[Charlene] ha spostato la stanza di mio figlio approfittando dell’assenza di suo padre. Per metterlo nell’ala dove risiede il personale. Come madre non riesco a trovare le parole per descrivere queste azioni". Che siano questi rumors a far perdere - come citato da diverse fonti - a Charlene l'interesse per la vita? Forse.

