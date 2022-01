Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi in colbacco sul balcone: "Perché era conciato così in diretta"

15 gennaio 2022 a

Gianluigi Nuzzi – causa Covid – ha condotto da casa la puntata di Quarto Grado, andata in onda ieri sera su Rete 4. Nessuna novità particolare, è già successo ad altri conduttori, come Nicola Porro, che lunedì scorso è stato costretto a presentare la sua trasmissione da remoto. A colpire, però, è stato il fatto che Nuzzi fosse sul balcone di casa e con un colbacco in testa. Il suo look è stato commentato anche da Selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha scritto: “Nuzzi col Covid che conduce Quarto Grado dal balcone di casa indossando un colbacco”. E alla fine una faccina che ride a crepapelle.

In molti si sono chiesti come mai il conduttore abbia deciso di presentare la puntata al freddo. Adesso Nuzzi fa sapere che la troupe non poteva entrare nella sua casa perché lui è positivo. Per evitare la conduzione via Skype e volendo comunque garantire la massima qualità audio e video, allora, Nuzzi ha chiesto alla troupe di posizionarsi sul terrazzo del vicino.

Le riprese quindi sono avvenute sì a distanza, ma ravvicinata. Solo qualche metro divideva le telecamere e il conduttore. Il colbacco invece? Il motivo è molto semplice: faceva molto freddo e quel cappello ha aiutato parecchio a proteggerlo dalle temperature gelide.

