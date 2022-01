In Onda, Paolo Mieli avvisa Parenzo: "Ti prego, con me non parlare...", imbarazzo in studio

15 gennaio 2022 a

“Con me poco vaccino e più politica, vi prego…”. Così Paolo Mieli ha esordito a In Onda, la trasmissione condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo. Quest’ultimo è parso un po’ in imbarazzo, ma ha subito accontentato il suo ospite in studio: “Non partiamo da Matteo Bassetti (collegato da casa, ndr) ma dalla direzione del Pd” e quindi dal Quirinale.

Mieli ha quindi subito voluto mettere in chiaro di non voler parlare di Covid e dintorni, anche perché le sue competenze sono specifiche sulla politica e non sul virus. E allora la puntata di In Onda è partita con il racconto della giornata di ieri, che è stata un primo snodo cruciale in vista dell’elezione del presidente della Repubblica. La tensione è molto alta, soprattutto perché Silvio Berlusconi è il candidato ufficiale del centrodestra, che lo ha invitato a sciogliere le ultime riserve.

Cosa che il Cav eventualmente farà quando e se raggiungerà la convinzione di avere possibilità reali di essere eletto. Nel frattempo il Pd fa scudo contro Berlusconi e chiede un patto di legislatura e un presidente della Repubblica di alto profilo e il più possibile condiviso. Ma per la prima volta il centrosinistra ha pochi titoli per fare obiezioni: i numeri sono dalla parte del centrodestra.

