Malena e Rocco Siffredi, "facciamo come loro". Dandolo: la bomba piccante sulla politica di sinistra e il suo fidanzato

Un "porcino" Alberto Dandolo svela per Dagospia i segreti inconfessabili dei potenti della politica (e non solo) a letto. Nomi? Impossibile farne, lo scandalo sarebbe troppo grande. E allora bisogna accontentarsi dei soliti, piccantissimi indovinelli. Si parte dal campo progressista con un pruriginoso interrogativo: "Chi è quella politica di sinistra che ama trombare con il suo aitante fidanzato facendolo ispirare alle posizioni usate dal mitologico Rocco Siffredi nel suo ultimo capolavoro hard girato con la impeccabile Malena la pugliese?". E chissà che l'ispirazione, Malena, non sia un simbolo di identità politica visto che l'attrice a luci rosse pugliese, vista anche all'Isola dei famosi, come noto prima del cinema per adulti si era dedicata alla carriera politica proprio tra i democratici.



Ma la passione, si sa, è bipartisan, e così Dandolo regala un'altra chicca: "Chi è quel politico di destra, pare un sottosegretario, che si fa arrivare da Tripoli un viagra di contrabbando di colore rosso e assai più efficace di quello blu ufficialmente in commercio?". Non c'è che dire, qua si scade nel penale.



Tutto il mondo è paese, dopotutto, è il mondo luccicante della televisione non sfugge al gossip. "Chi è quella showgirl un po' attempata che quando fa sesso col dirigente di turno sussurra: 'Mettimelo tutto senza fare rumore'? A chi non vuol far origliare i suoi carnali sussulti?". Decisamente meno riservata la "attempata conduttrice" che di fronte alla "terza gamba del suo giovane e squattrinato amante" se ne sarebbe uscita con una "iconica frase": "Il tuo gingillo sembra che ride". Prendiamolo per un complimento.

