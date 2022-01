David Parenzo, valanga d'insulti contro Gianluigi Paragone: "Criminale, apprendista stregone, sputt***"

17 gennaio 2022 a

David Parenzo, da sempre pro vax, fa a pezzi su Twitter Gianluigi Paragone, il leader di Italexit che al contrario ha sposato la causa no vax e sabato 15 gennaio è sceso in piazza a Milano per protestare contro vaccini e green pass: "Trovo davvero criminale l’uso politico dello sputt*** Nobel Luc Montagnier contro i vaccini", scrive il conduttore di In onda su La7. Che si rivolge a Paragone: "Le sue tesi folli sono state più volte confutate dalla comunità scientifica internazionale". E ancora: "È un apprendista stregone (9,3 miliardi di vaccinati, oggi)".

A Milano, in piazza XXV Aprile, Paragone aveva tuonato: "Se un professore della sua statura dice determinate cose io lo ascolto. La scienza è una frontiera sempre nuova". Eppoi: "Se avete paura che qualcuno predichi in nome della scienza e vi abituate invece alle divulgazioni dell'informazione televisiva siamo a posto. Del resto questa è una situazione in cui anche la Lucarelli può ambire a parlare di vaccini", aveva concluso Paragone.

A parlare lo stesso Nobel: "Questi vaccini non proteggono ed è quello che sta venendo fuori piano piano. È riconosciuto da tutti oggi, non sono gli esperimenti ma anche i malati hanno scoperto che il vaccino non funziona. Invece di proteggere favoriscono altre infezioni". ha detto Luc Montagnier, virologo francese insignito del premio Nobel per la medicina nel 2008: "La proteina utilizzata nei vaccini in realtà è tossica", ha aggiunto.

