Sassari, niente tampone? Aborto nel parcheggio. La rabbia di Giorgia Meloni: "Roberto Speranza spieghi questo orrore"

Una storia che fa parecchio indignare quella accaduta a Sassari, dove una donna incinta di cinque settimane si è recata in ospedale con forti dolori alla pancia. Munita di Green pass, la 25enne non aveva fatto però il tampone molecolare, come richiesto per poter procedere alla visita. E così la donna è stata respinta, perdendo il bimbo che aveva in grembo nel parcheggio dell'ospedale. Una vicenda su cui Giorgia Meloni intende andare a fondo. "Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione parlamentare al ministro della Salute Speranza sull’accaduto. Una storia terribile che lascia senza fiato e che non deve finire nel dimenticatoio. Pretendiamo chiarezza e di conoscere le responsabilità. Ad Alessia e suo marito la nostra vicinanza".

Sconvolto anche Enzo, il marito della 25enne: "Vogliamo far sentire il nostro dolore, è una cosa indegna, non capisco cosa avrei dovuto fare - si è sfogato il marito di Alessia all'Adnkronos -. E se avesse avuto il Covid cosa avrebbero fatto, non l'avrebbero visitata? Chi ti da l'onnipotenza di decidere se mio figlio deve morire perché non abbiamo un molecolare? Non si lasciano morire delle persone nei parcheggi dell'ospedale, mia moglie è stata lasciata andare con dolori atroci, come un cane, è gravissimo".

Poi la coppia ha precisato di non volere né soldi, né risarcimenti: "Non vorremmo fare nemmeno queste interviste perché stiamo malissimo, non puntiamo il dito su nessuno ma vogliamo che queste cose non succedano mai più. Queste cose non devono più succedere". Intanto il ministero guidato da Roberto Speranza ha detto che invierà gli ispettori per fare luce sul caso. La coppia agirà per vie legali e ha già presentato un esposto alla procura della Repubblica, mentre l'azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna.

