Bianca Berlinguer, "un'intrusione molto sgradevole": quel flirt finito in disgrazia. Fuori il nome, vip demolito

Le gioie e i dolori d'amore di Bianca Berlinguer. Nella lunga intervista di Candida Morvillo alla Zarina di Rai3 non mancano alcune confessioni a cuore aperto sulle proprie storie sentimentali. Impossibile dunque non citare alcuni celebri flirt giovanili della conduttrice di CartaBianca ed ex direttore dl Tg3. Ad esempio, ricorda la giornalista del Corriere della Sera, "quando ragazzina finiva su Novella 2000 perché fidanzata con l'attore Saverio Vallone". La Berlinguer fa buon viso di fronte a quella intromissione nella sua sfera privata: "Ma sì... Ci siamo rivisti di recente, ha una bellissima famiglia".

Decisamente più freddi e meno affettuosi (eufemismo) i ricordi che la collegano a Valerio Merola, il conduttore televisivo e noto playboy finito nel tritacarne giudiziario negli anni Novanta, insieme al compianto Gigi Sabani, e passato alla storia del gossip piccante come Merolone. Dopo decenni, aveva confessato la sua passione giovanile per la Berlinguer e la volontà di sposarla, dicendosi distrutto per il rifiuto ricevuto. Bianca però ridimensiona e di molto l'accaduto: "Lo frequentai, ventenne, per un solo weekend. La sua fu una intrusione sgradevole, mirata a farsi pubblicità". Più chiara di così, non si potrebbe.

Ora il suo presente e il suo futuro sono tutti occupati da Luigi Manconi, l'amore di una vita. Il matrimonio è stato annunciato, ma "aspettiamo una tregua dal Covid", spiega la Berlinguer al Corriere della Sera. Un sì che arriverà dopo 25 anni di unione, "all'improvviso, forse per festeggiare virtualmente le nozze d'argento. Se un settimanale non avesse notato le pubblicazioni, non l'avremmo mai raccontato". E poi ovviamente c'è l'altro "amore", tutto professionale e molto litigarello, con il suo opinionista Mauro Corona: un feeling che "nasce per caso. Piace perché risultiamo così diversi e comunica allegria, bene prezioso di questi tempi. Ormai, abbiamo un rapporto di affetto. Ne abbiamo passate, di vicissitudini".

