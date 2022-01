M5s, la fedelissima di Giuseppe Conte parla? Alle sue spalle parte un film hard: immagini molto esplicite

17 gennaio 2022 a

Imbarazzo totale all'evento organizzato da Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e fedelissimo di Giuseppe Conte. L'incontro "per una pubblica amministrazione trasparente", ha subito un inconveniente non da poco: mentre la senatrice Maria Laura Mantovani parlava e moderava l'incontro, è partito un video a luci rosse. Presa in contropiede, la grillina ha iniziato a chiedere aiuto alla regia.

"Qualcuno si è introdotto", "Datemi una mano", "Sto eliminando tutti dalla videoconferenza, ma qualcuno riammette queste persone", va dicendo la Mantovani imbarazzata. E ancora: "Posso procedere?". Evidentemente no, visto che nel filmato diffuso da Dagospia, si vede la parlamentare ancora alle prese con il filmato esplicito.

Un momento dunque da dimenticare quello che ha visto protagonista i pentastellati che di fronte avevano niente di meno del premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Il convegno era in diretta streaming Zoom, sul canale web tv del Senato e sulla pagina Facebook della senatrice. "In diretta dal Senato, il convegno 'Per una PA trasparente, dati aperti per il decisore politico', insieme alla sen. Maria Laura Mantovani, il sen. Mario Turco, l'on. Luigi Gallo, il premio Nobel 2021 per la fisica Giorgio Parisi e tanti altri ospiti", si legge su Facebook. Dopo l'impensabile imprevisto la conferenza è continuata come se nulla fosse, anche se difficilmente i presenti riusciranno a dimenticare quanto accaduto.

