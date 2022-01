Quirinale, Matteo Bassetti a Stasera Italia: "I positivi? L'unico modo per farli votare"

17 gennaio 2022 a

a

a

"L'elezione del presidente della Repubblica è qualcosa di assolutamente necessario per il nostro Paese": Matteo Bassetti, ospite in collegamento di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha detto la sua sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. La prima votazione, tra l'altro, è sempre più vicina, visto che il Parlamento in seduta comune è stato convocato per lunedì 24 gennaio. Il problema, però, è rappresentato dai parlamentari positivi. Questi ultimi, infatti, non potrebbero andare a votare se le regole restassero quelle di sempre.

"Perché non deve portare la mascherina, la gente non ne può più". Bassetti asfalta la Bortone: gelo in studio

Intervenendo sulla questione, l'infettivologo del San Martino di Genova ha spiegato che in questa particolare circostanza il parlamentare diventa "un lavoratore indispensabile, come può essere oggi un sanitario che va a lavorare negli ospedali perché se non ci va si rischia di chiudere". Secondo lui, quindi, è inammissibile che a uno di loro possa essere impedito di votare. Anche se è necessario ci siano delle condizioni.

Per Bassetti "se il parlamentare è vaccinato con tripla dose e asintomatico, non credo ci siano problemi a trovare un modo per farli votare. E' assolutamente giusto. Così come credo sia giusto far andare a lavorare chi fa un lavoro indispensabile per la società". Stando alla sua opinione, quindi, i positivi al Covid potrebbero prendere parte all'elezione del capo dello Stato, ma solo se non presentano sintomi e hanno fatto la dose cosiddetta booster o anche solo la seconda dose ma da meno di 120 giorni.

"Lo svelano i ricoveri in ospedale". Omicron, la certezza di Matteo Bassetti: cosa accadrà tra sette giorni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.