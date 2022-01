Omicron, l'allarme di Matteo Bassetti: "Cosa sta accadendo in Sicilia", un caso inquietante

18 gennaio 2022 a

Giorno dopo giorno, Matteo Bassetti ci accompagna, insieme a molti altri esperti, lungo il percorso insidioso della pandemia. E oggi, martedì 18 gennaio, il direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova fa il punto sull'emergenza Covid intervenendo in collegamento con Agorà, il programma del mattino in onda su Rai 3 e condotto da Luisella Costamagna.

Parlando di Omicron, Bassetti spiega: "Lentamente dovremmo raggiungere il picco, forse è già stato raggiunto in alcune realtà italiane. Per ora i dati non crescono ma non scendono: ci auguriamo di vedere una discesa. La scorsa settimana le terapie intensive per tre giorni hanno visto un segno meno, potrebbe essere un segnale". Dunque sottolinea come "la situazione negli ospedali non è di emergenza, ma c'è pressione, soprattutto nelle regioni con meno vaccinati, come la Sicilia", rimarca individuando una criticità sull'isola.

"Siamo di fronte a un nuovo scenario: verosimilmente tra questa settimana e la prossima ci sarà il 100% di predominanza Omicron - riprende Bassetti -. Forse vedremo anche noi quel che è accaduto in Sudafrica e Regno Unito: una variante molto contagiosa ma con minore patogenicità a livello polmonare. Questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, ma potrebbe voler dire che in qualche modo questo virus si endemizzerà sempre di più e si renderà sempre meno forte soprattutto grazie ai vaccini", aggiunge.

Infine, una critica al sistema delle colorazioni che riguarda le regioni, giallo, arancio e il temutissimo rosso. "Il sistema a colori oggi è forse un po' desueto, è stato introdotto in un momento molto diverso, quando non c'erano i vaccini e quando bisognava controllare la pressione sugli ospedali", conclude Matteo Bassetti.

