Enrico Varriale, "violenza sulla ex". Clamoroso in tribunale: la vip della tv chiamata a testimoniare

18 gennaio 2022 a

a

a

Enrico Varriale è alle prese con alcuni guai giudiziari: un processo è alle porte e un altro è invece all’orizzonte, come scrive La Repubblica. Oggi, martedì 18 gennaio, è iniziato il processo in cui l’ex vicedirettore di RaiSport deve difendersi dalle accuse di violenza nei confronti dell’ex compagna, che lo ha denunciato la scorsa estate dopo una presunta aggressione.

Enrico Varriale, un'altra sconcertante denuncia: "Puzza d'aceto". Non solo molestie a una donna: dettagli pesantissimi

Il processo è stato aggiornato al prossimo 9 maggio, dopo che oggi si è formalmente aperto davanti al giudice monocratico: conseguenza della richiesta della Procura di Roma, che ha ottenuto il rito immediato per Varriale. La prossima udienza si svolgerà a porte chiuse: verrà ascoltata la vittima e non solo, dato che sono state presentate anche le liste testi. Tra quelli ammessi, nell’elenco presentato dai difensori del giornalista, anche la collega della Rai, Paola Ferrari, che verrà ascoltata in aula limitatamente ai fatti oggetto del processo.

"Posso provare tutto". Enrico Varriale accusato di violenze da un'altra donna: litigio furioso in piena notte

Nel frattempo Varriale è stato indagato anche per un’altra vicenda, con la polizia che lo ha segnalato per due diversi reati: stalking e violenza privata. Intanto il giornalista deve difendersi dalle accuse dell’ex compagna, secondo cui “durante un alterco per motivi di gelosia - si legge nel decreto che dispone il giudizio immediato - la sbatteva violentemente al muro scuotendole e percuotendole le braccia, sferrandole violentemente dei calci”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.