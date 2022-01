Federico Mollicone di FdI, malore in aula e panico. La vergogna: "Come quello fresco di vaccino"

19 gennaio 2022 a

a

a

Grande paura a Montecitorio: Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, ha avuto un malore e la seduta dell'aula è stata improvvisamente sospesa per decisione del presidente di turno Ettore Rosato, che ha chiesto subito l'intervento dei medici. Mollicone si è sentito male durante l'illustrazione degli ordini del giorno al decreto sul super Green pass. Da pochi minuti il deputato meloniano aveva finito il suo intervento sul proprio ordine del giorno e poi ha perso conoscenza, accasciandosi sul suo scranno. Fortunatamente, secondo quanto riferito da alcuni deputati, ora starebbe già meglio.

"Perché non rifarei il vaccino". L'ex gieffina Serena Enardu, "tortura di 12 giorni": gli effetti avversi sul suo corpo

Immediati i messaggi d'affetto dei colleghi. "Il mio augurio di una piena e rapida guarigione al collega Federico Mollicone. Lo aspettiamo presto di nuovo a Montecitorio", ha scritto su Twitter il presidente della Camera Roberto Fico, del Movimento 5 Stelle. Diverso, purtroppo, il clima sul resto dei social. E c'è chi, immancabilmente e vergognosamente, collega il malore di Mollicone al vaccino contro il Covid.

"Era er Mollicone di FDI che si è sentito male - scrive una utente no vax sempre su Twitter -. Dopo un altro esponente di FDI morto di malore improvviso, fresco di terza dose fatta il 6 gennaio". Il sillogismo squallido e senza alcuna motivazione, è un classico della propaganda anti-vaccino e conferma come la galassia di negazionisti e complottisti non abbia colore politico e colpisca indistintamente nel mucchio le istituzioni, anche gli esponenti di un partito, Fratelli d'Italia, che secondo la vulgata di sinistra è il referente politico degli stessi no vax.

Vaccino, "leucemia e morte improvvisa". Jason Momoa e Lisa Bonet, cosa c'è dietro il divorzio vip: Hollywood sconvolta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.