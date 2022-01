Matteo Bassetti, drammatica rivelazione: "Verso un nuovo lockdown", come stanno davvero le cose

19 gennaio 2022 a

a

a

Matteo Bassetti sempre in controtendenza. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, l'infettivologo del San Martino di Genova ha bacchettato la conduttrice di Rai 1 "rea" di indossare la mascherina e, di conseguenza, il governo. "Penso che queste regole stiano facendo male al nostro Paese - ha subito tuonato - perché la gente non ne può più e non le comprende. È diventato più complicato seguire le regole che il Covid. Cerchiamo di uscire da questa burocratizzazione del Covid che abbiamo avuto in Italia e che ci sta portando a un lockdown che non volevamo".

"Vicenda triste e anacronistica". Bassetti demolisce Novak Djokovic: una pesantissima verità sulla sconfitta del tennista

Sempre le norme contro il Covid sono l'oggetto di un altro sfogo, questa volta arrivato su Facebook. Qui l'infettivologo ha mostrato una foto in aeroporto, per poi spiegare: "Imbarco del volo ITA da Roma a Genova. Per un volo di 45’ lunga coda per i controlli al gate per imbarcare forse 50-60 passeggeri. Io triplo vaccinato con mascherina ffp2 ho mostrato 2 volte il Green-pass e 2 volte mi hanno misurato la temperatura corporea (al controllo di sicurezza e poi al gate)".

"Io faccio il medico". Quirinale, la secca replica di Bassetti: altra "badilata" a Crisanti

Pratiche che rallenterebbero le già complicate procedure di partenza. "Ora - ha chiesto retoricamente - mi devono spiegare perché si controlla tutto due volte? E la temperatura? Che senso ha per un’infezione che decorre nella maggior parte dei casi in maniera asintomatica misurare la febbre? Abbiamo ancora le regole del maggio 2020 e chissà quando mai le cambieranno. Non stupiamoci poi se gli aerei sono vuoti e in Italia non vengano più i turisti. Troppe regole complicate e inutili. Occorre semplificare altrimenti sarà sempre peggio". Il pensiero va dunque alla situazione economica del Paese e non, per una volta, a quella sanitaria.

Omicron, "cosa sta accadendo in Sicilia": l'allarme di Matteo Bassetti, un caso inquietante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.