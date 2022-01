Matteo Bassetti, effetto-Omicron: "Chi e quando deve evitare il vaccino". Il ribaltone: chi sono i soggetti a rischio

19 gennaio 2022 a

Contagiati e in attesa di vaccino, Matteo Bassetti fa chiarezza su Instagram ed entra a gamba tesissima contro il governo e in particolare il ministro della Salute Roberto Speranza e i suoi consiglieri. "La conosceranno la differenza tra un sintomatico e un asintomatico?", chiede polemicamente il direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova.

"La domanda più frequente degli ultimi 15 giorni? Se sono risultato positivo al tampone per SarsCoV-2 e dovevo fare pochi giorni dopo la terza dose, quanto tempo devo aspettare per farla?", esordisce Bassetti nel suo post che vuole essere una sorta di "Bignamino", una guida chiarificatrice nella giungla di regole, norme e convenzioni di questa quarta ondata di Delta e Omicron. "Io direi di almeno 6-8 settimane", taglia corto Bassetti, secondo cui il contagio darebbe una buona copertura immunitaria al paziente almeno sul breve-medio termine.

"Altra domanda: se sono vaccinato (doppia o tripla dose) e risulto positivo e asintomatico quanto tempo devo stare in isolamento? Io farei come gli inglesi e gli americani - sottolinea ancora Bassetti -: 5 giorni con tampone in uscita che se è negativo può fare riemettere nella vita reale. Bisogna cercare di semplificare e di spiegare alla gente che si uscirà dal Covid solo con poche regole semplici e chiare".



E qui il post del professore vira sulla politica del governo. "La prima cosa da fare sarebbe di fare tamponi solo ai sintomatici e dietro prescrizione medica. Questo implica conoscere la differenza tra un sintomatico e un asintomatico. Lo sapranno quelli che decidono?". Altra stoccata a Speranza: "Il problema è capire se al Ministero della Salute vogliono farci uscire dalla complicazione che hanno creato...".

