Quirinale, la soffiata di Massimo Cacciari: "Giorgia Meloni l'unica che non lo farà", rumors sul prossimo presidente

19 gennaio 2022 a

a

a

Quando parla di politica e non di Covid e vaccino, Massimo Cacciari è ancora credibile. Quindi non soffermiamoci sul fatto che si sia vaccinato tre volte e nonostante ciò abbia strizzato l’occhio ai no-vax e ai credenti della “dittatura sanitaria”. Ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, l’ex sindaco di Venezia ha affrontato il tema del Quirinale, ormai caldissimo dato che manca meno di una settimana all’inizio dei lavori.

"Perché mi sono dovuto vaccinare". Cacciari si smaschera da solo? Anche la Berlinguer spiazzata

“Difficile trovare qualcuno che faccia il presidente del Consiglio al posto di Mario Draghi”, ha affermato Cacciari, che poi ha aggiunto: “Si può dire quel che si vuole, ma Draghi è una persona che rassicura tutti i grandi del mondo. Inutile girarci attorno, può piacere o non piacere ma è inevitabile. Non c’è niente da fare”. Ci sarebbe quindi un solo modo per far sì che Draghi salga al Quirinale e che il governo rimanga comunque in piedi: “Dovrebbero mettere per forza una persona indicata da Draghi, probabilmente qualcuno che è già nel governo”.

Ecco "il governo del dopo". Cacciare Luciana Lamorgese e... il clamoroso piano (segreto) di Matteo Salvini

La soluzione ideale, però, sarebbe sempre quella del congelamento dello status quo tramite un secondo mandato di Sergio Mattarella: “Per il Paese, forse, la cosa migliore sarebbe la minestra riscaldata che sarebbe il Mattarella bis - ha dichiarato Cacciari - se andassero tutti a pregarlo potrebbe cedere. La Meloni è l’unica che non lo farà perché è l’unica che vorrebbe andare ad elezioni anticipate”.

"Ho fatto 3 dosi di vaccino ma... Perché Draghi mente sul Covid": Cacciari, scacco matto al premier?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.