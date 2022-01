Enrico Mentana, brutale sfottò a Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia conciato così. E Sgarbi...

19 gennaio 2022 a

Incontenibile, Enrico Mentana. Incontenibile su Instagram in vista del voto per la successione al Quirinale di Sergio Mattarella, che inizierà il prossimo lunedì, il 24 gennaio. Il tutto, ovviamente, verrà coperto da Mitraglietta da infinite maratone in onda su La7. E nel frattempo, il direttore del TgLa7 inganna l'attesa proponendo sul social un fotomontaggio spiazzante.

Ecco nell'immagine che potete vedere in calce Silvio Berlusconi nei panni di Orietta Berti e Vittorio Sgarbi in quelli di Fedez. Alle loro spalle un pallottoliere, dunque la scritta: "Ma poi me ne restano mille". Evidente l'ironia di Mentana sul "Berlusconi telefonista", aiutato dal critico d'arte nella caccia ai voti necessari per essere eletto presidente della Repubblica.

Per inciso, l'operazione-Colle, per Berlusconi sembra mettersi in salita. "È triste, sta cercando una via d'uscita onorevole", ha spiegato Vittorio Sgarbi, secondo cui, nonostante le telefonate, non ci sarebbero i numeri. E ancora, sul leader di Forza Italia sono piovuti i veti di Pd e M5s, pronti a trattare col centrodestra, ma solo a patto che il Cavaliere si tiri fuori dalla contesa quirinalizia.

