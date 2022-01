Otto e Mezzo, Lilli Gruber: “Non abbiamo capito, forse Bersani…”. Quirinale, gelo in studio: come ridicolizza la sinistra

19 gennaio 2022 a

“Letta, Conte e Speranza hanno una linea comune sul Quirinale ma non abbiamo capito quale. Speriamo che Bersani che la possa chiarire”. Così Lilli Gruber ha esordito nella presentazione della puntata di Otto e Mezzo di mercoledì 19 gennaio. Dopo la pubblicità, il discorso è subito entrato nel vivo con l’ospite di serata, appunto Pier Luigi Bersani. Il punto di partenza è il vertice tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza.

“Diciamo che lo immagino qual è la linea”, ha risposto ironicamente l’ex segretario del Pd, che poi ha aggiunto: “Primo, lavoreremo di comune accordo; secondo, non è vero che la destra detta le regole; terzo, la destra tiri via la proposta divisiva, che sia Berlusconi o qualcun altro. Si deve discutere per trovare una figura che possa aiutarci a superare quello che è un problema, dato che rispetto al 2013 adesso siamo spaccati a metà nel rapporto di forze. Bisogna ragionare perché l’Italia non ha tempo da perdere su questioni del genere e ha bisogno di una soluzione seria”.

Quest’ultima potrebbe rispondere al nome di Mario Draghi: “Ha tutte le caratteristiche e le competenze - ha dichiarato Bersani - ma porta con sé un paio di problemi. Il giorno dopo la sua eventuale elezione siamo sicuri di non destabilizzare l’azione di governo?”.

