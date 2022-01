Bill Gates, un'agghiacciante profezia: "Molto più letale". Cosa ci aspetta dopo il Covid

20 gennaio 2022 a

a

a

Da che Covid fu, Bill Gates è al centro di molte farneticanti teorie del complotto, boutade cospirazioniste secondo le quali ci sarebbe proprio il fondatore di Microsoft dietro la pandemia, in un piano di riduzione della popolazione mondiale. Deliri che, ovviamente, non meritano neanche smentite. E Bill Gates, da par suo, sembra quasi stuzzicare l'universo complottista. Come? Per esempio con la sua ultima profezia sulla prossima pandemia che, spiega, "sarà più letale del Covid".

"Grafene nel vaccino Pfizer, ecco le prove": Meluzzi e l'ultima frontiera del delirio, occhio a questo video | Guarda

Secondo quanto ricostruito dal Financial Times, Bill Gates ha affermato che le priorità del mondo sono "strane" e che insomma sarebbe toccato ai filantropi e ai governi ricchi affrontare l'iniquità del vaccino. "Quando si parla di spendere miliardi per risparmiare trilioni di danni economici e decine di milioni di vite, direi che è una polizza assicurativa piuttosto buona", ha affermato.

Video su questo argomento Vaccino italiano, il siero "anti-varianti". Cina, bimbi in lockdown a scuola. Irene Pivetti, signora pensione: su LiberoTg

Ma non solo. Bill Gates ha proseguito spiegando che gran parte dell'innovazione per prepararsi a una futura pandemia potrebbe essere utile per affrontare i problemi sanitari globali già esistenti, creando per esempio un vaccino per Hiv e sieri migliori contro tubercolosi e malaria. Perché, questo il punto, "la prossima pandemia sarà più letale". E insomma, speriamo che Bill Gates in questo caso non ci abbia azzeccato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.