Zona Bianca, Matteo Bassetti asfalta Andrea Crisanti: "Parla di morti? Lui che in tutta la sua vita...", il più feroce degli attacchi

Altro giro, altra rissa e altre cannonate, sparate da Matteo Bassetti contro Andrea Crisanti, in una rissa continua tra virologi che ormai quasi ogni giorno scrive un nuovo capitolo. Il palcoscenico da cui l'esperto genovese si scatena è quello di Zona Bianca, la trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi su Rete 4.

Il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova, stuzzicato ancora sulle parole pronunciate da Crisanti negli ultimi giorni contro di lui, replica sparando ad alzo zero: "Da uno che non sa la differenza che c’è tra un metatarso e un tampone io non parlo di medicina. Ho sentito che ha disquisito anche di mortalità ma credo che nella sua vita non abbia mai compilato un modulo Istat di mortalità, per cui come fa a parlare di mortalità di pazienti Crisanti?", s'interroga tagliente Bassetti.

Finita? Nemmeno per idea. Lo tsunami-Bassetti cresce di intensità: "Il problema è di porsi ad un livello uguale. Lui fa il microbiologo, lavora in un laboratorio, si è messo a disquisire di un dato. Io ho detto che secondo me sarebbe meglio cambiare il rapporto quotidiano, ovvero, sarebbe più corretto che ci fosse chi è contagiato sintomatico, chi è contagiato asintomatico e soprattutto su quelli in ospedali quanti hanno la polmonite da Covid, quanti sono sintomatici della polmonite da Covid. Se poi il ministro Speranza preferisce tenerlo così non c’è problema", taglia corto.

E, per chi si chiede da cosa scaturisca tanta irritazione, un breve recap: la scorsa settimana, a Non è l'Arena, imbeccato da Massimo Giletti, Crisati si era scatenato contro Bassetti per la proposta di quest'ultimo di abolire il bollettino quotidiano: "Quando lei guida in autostrada per capire se va veloce guarda l'indicatore di velocità e può controllare se si mette in pericolo. Sul cruscotto della pandemia gli indicatori sono il numero dei casi, l'incidenza RT e il numero delle persone che vanno in ospedale e in rianimazione sono un effetto collaterale della diffusione del virus. Penso che le dichiarazioni siano da analfabeti di epidemiologia", aveva pontificato Crisanti. E no, Bassetti non l'ha presa bene. Affatto...

