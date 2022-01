Matteo Bassetti, la bomba: "Vaccino? Qual è il vero business, lo dicono i fatturati". Chi specula sulla pandemia

20 gennaio 2022 a

a

a

"Che senso ha continuare a far fare i tamponi alla gente?": Matteo Bassetti, ospite di Zona Bianca su Rete 4, ha ribadito la sua contrarietà all'esecuzione indiscriminata di tamponi. E, rivolgendosi a Francesca Donato, nota per le sue posizioni contro il vaccino, l'infettivologo ha detto: "Alla fine il vero business oggi non è quello dei vaccini, è quello dei tamponi. Se guarda i fatturati di chi produce e fa i tamponi, si sono moltiplicati per 'n' volte. Molto di più di quanto sia successo a chi produce i vaccini".

"Per colpa vostra è morta un sacco di gente": Bassetti sotterra Francesca Donato | Video

Non è la prima volta, comunque, che il primario del reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova si esprime in questi termini sui test. Durante le vacanze di Natale, per esempio, lanciava una proposta: "Siamo in una fase di iper circolazione del virus, quindi i tamponi andrebbero richiesti dai medici perché il medico controlla se si hanno dei sintomi o meno. Il tampone è diventato il regalo natalizio e di Capodanno per tutti e invece è uno strumento medico".

Bassetti ha spiegato più volte che adesso, grazie ai vaccini, non è più necessario agire come nei primi tempi della pandemia: "Vedere code chilometriche nelle farmacie in questi giorni per fare il tampone serve a qualcosa? Dobbiamo vivere in maniera diversa la convivenza con il virus. Chi è malato deve stare a casa, come sempre si sarebbe dovuto fare per le malattie infettive contagiose e dobbiamo finire con il tracciamento".

"Parla di morti? Lui che in tutta la sua vita...": Matteo Bassetti asfalta Crisanti, il più feroce degli attacchi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.