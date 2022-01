Alessandro Meluzzi, orrore contro Fabrizio Pregalisco: "Psicopatico puro, non è un medico. E quell'idiota di un giornalista..."

20 gennaio 2022 a

Alessandro Meluzzi ha da sempre posizioni molto critiche nei confronti dei vaccini anti-Covid e delle restrizioni - come il Green pass - messe in atto per contenere la pandemia. Posizioni che vanno chiaramente nella direzione del complottismo. E ora, sul suo profilo Twitter, ha pubblicato il post di Andrea Mazzalai che massacra il virologo Fabrizio Pregliasco. "Questo non è un medico, questa è una persona egocentrica, uno psicopatico puro", si legge, "con il suo comportamento finale ormai a un passo dalla violenza, rabbia e quell’idiota di giornalista lo difende". Quindi si vede il video in cui Pregliasco discute con Francesco Borgonovo durante una delle ultime puntate di Zona Bianca su Rete 4.

Ma non solo. Alessandro Meluzzi infatti deve avercela parecchio contro il povero professor Pregliasco visto che dopo questo tweet ne pubblica un altro di tale Lvda che con foto del virologo che ride scrive: "Il vero volto dell’arroganza di un potere che qualsiasi crimine commetta si fa le leggi per salvare se stesso".

Già, perché secondo Meluzzi, qualcuno o qualcosa, i "potenti", ci starebbero negando la verità, che sarebbe quella riconosciuta dalle minoranze, dai no-vax insomma. Secondo lo psichiatra c'è in atto una sorta di tentativo di controllo globale che la stampa, che dovrebbe andare "in direzione ostinata e contraria", non vuole denunciare.

