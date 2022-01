Enrico Mentana, il toccante racconto della malattia: "Colpito dal Covid, perché ne parlo solo ora"

20 gennaio 2022 a

a

a

Enrico Mentana tornerà a condurre il Tg questa sera su La7. Il suo è un ritorno tanto atteso sul piccolo schermo. Anche perché il direttore del Tg della Rete era assente ormai da un po' di giorni causa Covid. Basti pensare che lo "speciale Mentana" sulla conferenza stampa di Draghi qualche giorno fa era stato presentato da Alessandra Sardoni. Adesso, però, è guarito ed è stato lui stesso a fare l'annuncio su Facebook: "Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni. Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid", ha scritto sulla sua pagina.

"Una lezione alla sinistra". Mentana a valanga: applaude la Meloni, la figuraccia epica del Pd | Guarda

Il giornalista ha spiegato anche perché finora non avesse detto nulla a riguardo: "Ne parlo solo a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un'esperienza più dolorosa". Mentana, poi, ha raccontato di aver contratto l'infezione in maniera lieve grazie al vaccino.

Silvio Berlusconi conciato così: il brutale sfottò di Enrico Mentana al leader di Forza Italia. E Sgarbi... | Guarda

Il direttore del Tg La7 ha ammesso di essere stato piuttosto fortunato: "Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e con lo scudo di tre dosi di vaccino". Mentana, infatti, aveva già fatto tutte e tre le dosi di vaccino anti-Covid previste. Infine, l'appuntamento si suoi telespettatori: "Ci vediamo stasera".

"Che figura di m***a, cambia lavoro!". Enrico Mentana, fuorionda esplosivo: un clamoroso vaffa | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.