Silvio Berlusconi, fango dal Domani: "Quei 70mila euro alla donna albanese". L'agguato di De Benedetti prima del Colle

Con tempismo a dir poco sospetto, Domani - il quotidiano fondato da Carlo De Benedetti, storico rivale di Silvio Berlusconi - ha tirato fuori una storia piuttosto complicata riguardante il leader di Forza Italia e Julinda Lupo, una donna di nazionalità albanese che avrebbe intrattenuto degli affari con un giudice di Cassazione che in passato ha avuto a che fare con il Cavaliere.

L’ossessione-Berlusconi a sinistra è tornata di moda da quando è stata ventilata la possibilità di una sua candidatura al Quirinale. Candidatura che però nelle ultime ore è praticamente naufragata, dato che non ci sono i voti necessari per procedere con l’elezione del Cav a presidente della Repubblica. Ciò non ha frenato Domani dal pubblicare una storia piuttosto contorta: tutto partirebbe da una segnalazione dell’Ufficio antiriciclaggio della Banca d’Italia, che ha notato un’operazione da quasi 70mila euro passati dai conti Berlusconi su quello della donna albanese. Per Domani si tratterebbe di un “regalo” consegnato in nove rate ma non l’unico, dato che nel 2010 Julinda Lupo avrebbe ricevuto del denaro dal leader di Forza Italia.

Sempre secondo il quotidiano fondato da De Benedetti, la donna avrebbe usato i soldi per pagare l’affitto di un appartamento di proprietà di Cosimo D’Arrigo, un giudice di Cassazione che nel 2012 ha fatto parte del collegio che ha assolto Berlusconi nel processo Mediatrade.

