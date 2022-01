Zona Bianca, Giuseppe Brindisi inchioda Marco Melandri e Giletti: tutto in diretta, un documento pesantissimo

20 gennaio 2022 a

Mentre Marco Melandri ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata di ieri 19 gennaio, rettificava il contenuto dell’intervista rilasciata a MowMag in cui diceva di essersi voluto contagiare per non fare il vaccino anti-Covid, a Zona Bianca su Rete 4, Giuseppe Brindisi intervistava il direttore di MowMag Moreno Pisto, il quale metteva a disposizione l’inedita registrazione del colloquio con il pilota. Un documento che ha confermato parola per parola l’iniziale confessione di Melandri.

"Se scherzava, scherzava in un modo molto serio”, osserva Pisto. “Non scherzava, non era ironico. Si è trovato in una situazione che non si aspettava”. Una posizione condivisa dal conduttore. Che commenta: “Carta canta. Anzi, voce canta. Se era scherzoso, significa che recita molto bene”. Ecco di seguito le parole di Melandri.

"Io l'ho preso e ho cercato di prenderlo, almeno per qualche mese sono a posto. E ho fatto una fatica incredibile", dice Melandri nella registrazione di MowMag. Questa è la sua prima dichiarazione. E le sue parole non lasciano spazio a dubbi.

Da Giletti però Melandri aveva ritrattato tutto: "Era un momento di frustrazione incredibile. Non ho cercato il contatto, ma una volta che ho capito di averlo avuto ho cercato di ironizzare e di prenderla alla leggera, tanto non potevo più cambiare le cose. Si sente dire in giro che, più che fare la terza dose, a volte le persone di entrare in contatto in modo asintomatico con la malattia per poter avere questa libertà condizionata per qualche mese. Non siamo liberi di decidere. Non sono un no vax, sono un free vax".

