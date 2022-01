Mattia Santori fuori controllo: "Berlusconi troglodita"? Cosa dimentica: gaffe senza precedenti

22 gennaio 2022 a

Tempo di elezione, rispunta la sardina. Naturalmente, per insultare con aria indignata il candidato di centrodestra. Questa volta tocca a Silvio Berlusconi definito «troglodita» dal capo banco delle Sardine Mattia Santori. Per annunciare che scenderà in piazza insieme al Popolo Viola lamenta di avere «34 anni e la maggior parte della mia vita l'ho condivisa, mio malgrado, con il troglodita che vedete qui sotto».

Ovvero Berlusconi. Come ovvio a Santori non vanno bene nemmeno «Pera, Cartabia, Casellati» o altri nomi che non siano di sinistra. Santori, neo eletto con il Pd al Comune di Bologna, dice che gli «fa schifo la politica di oggi», ma soprattutto il «berlusconismo» per i danni «collettivi e individuali». Povera Sardina, marinata... ops rovinata da Silvio.

Peccato però che tra le altre cose Santori dimentica un piccolo dettaglio: il fatto che sia cresciuto mentre la Mondadori di Berlusconi (oggi guidata dalla figlia del Cav, Marina Berlusconi) pubblicava i libri di tutta "l'intellighenzia di sinistra" e magari anche quel Gomorra di Roberto Saviano, pubblicato dal "troglodita" Berlusconi e che sicuramente Santori avrà letto (essendo Saviano uno dei suoi). Insomma, l'ennesima gaffe da colui che con le sardine pensava di cambiare la politica e invece ha fatto un buco nell'acqua.

