Barbara Palombelli, "il mio segreto? Praticarlo due volte a settimana": la spiazzante rivelazione sul suo dietro le quinte

Barbara Palombelli instancabile. La colonna portante di Mediaset non conduce solo Forum, ma anche Stasera Italia. Come ci riesce? "Il mio segreto è che pratico yoga due volte alla settimana. Non solo, poi faccio venti minuti di cyclette al giorno. A pranzo e poi ho trovato un pasto leggero e molto energetico: il parmigiano con le pere", ha confessato come riportato su TvMia.

Moglie di Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma, la giornalista ha ammesso che la politica non è un argomento di cui parlano. La coppia, stando a quanto rivela, è spesso in disaccordo a riguardo. Quindi, meglio evitare. Tra le tante fortune, la Palombelli dice di essere molto legata a Forum, il programma in onda su Rete 4: "Ho l’onore di condurlo. Ha trentasette anni ma è giovanissimo. E sa catturare l’attenzione di tutti anche dei giovani". Tanti infatti i siparietti tra i giudici e i cittadini chiamati in causa. Momenti, quelli, che rendono più leggeri i serissimi temi trattati.

Prima di lei a condurlo Rita Dalla Chiesa alla quale la Palombelli aveva lanciato un appello: "Ciao Rita, che bello! Oggi sei a casa di Silvia Toffanin. Queste sono tutte le nostre case di Canale 5 dove passiamo la giornata. In questo studio dove sono (quello di Forum appunto, ndr) non ho toccato niente, è ancora il tuo. Stai tranquilla. Tutti ti vogliono bene, il pubblico ti vuole bene. Ti aspettiamo qui a Forum, dai ti prego. Torna a trovarci, io conto sull’aiuto di Silvia".

