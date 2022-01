Maria Chiara Gavioli morta in casa, le sue parole sull'ex Max Allegri: "Ecco perché lo detesto"

22 gennaio 2022 a

"Morte naturale". Sarebbe questa la motivazione dietro il decesso di Maria Chiara Gavioli. La 47enne, ex modella proveniente da una famiglia di imprenditori, è stata trovata dalla colf nella sua villa di Mogliano Veneto dove abitava con i figli di 15 e 9 anni. Per lei, però, non c'è stato nulla da fare. La sua scomparsa ha destato parecchio scalpore, anche per la sua notorietà. Chi la conosceva, dice che la Maria Chiara privata era ben diversa da come appariva. L'ex modella infatti era una persona fragile, il cui umore era un continuo sali e scendi.

"Sono stata molto male ma ora sto bene, anzi, benissimo", diceva lo scorso anno. Eppure altre volte si sfogava raccontando che "Nessuno mi considera". Della sua vita si conoscono anche i tanti amori. Come quello con Massimiliano Allegri, negli anni ‘90, quando era ancora calciatore e militava nel Padova. "Ero la sua fidanzata segreta - diceva -. È stata una storia importante, durata anni, l’ho anche seguito nei suoi spostamenti. Siamo andati insieme a Napoli, ma lui mi ha sempre tenuto fuori dall’ufficialità. Alla fine mi sono stancata e l’ho lasciato. Adesso lo detesto perché ho capito che mi ha usata".

Ma i periodi bui non si sono limitati a quello. Con il fratello Stefano, la Procura di Venezia l'aveva accusata di una serie di operazioni di distrazione del patrimonio della loro azienda, Enerambiente, poi fallita, a danno dei creditori. Si parlava di oltre 100 milioni di passivo. "Hanno scritto di tutto, tutte balle, hanno anche detto che li avrei utilizzati per interventi estetici, ma l’operazione al seno l’ho fatta per motivi di salute", era la sua risposta al tanto fango ricevuto.

